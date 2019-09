'Compagni di banco': la mostra fotografica gratuita in piazza Duomo

La Fondazione Banco alimentare arriva in piazza Duomo con una mostra fotografica gratuita. Testimonianze, immagini e numeri raccontano 30 anni di lotta e povertà e spreco. L'esposizione sarà visibile - in maniera del tutto gratuita - dal 21 al 29 settembre dal lato della Rinascente.

La mostra - raccontano gli organizzatori - è la tappa conclusiva di 'Compagni di Banco', il grande evento nato per celebrare i 30 anni di attività di Banco Alimentare, che ha toccato in questi mesi circa 30 città italiane, piazze, magazzini Ba, teatri, dove hanno transitato i furgoni con le insegne di Banco Alimentare e si sono svolte feste, convegni spettacoli, momenti celebrativi.

La mostra fotografica

Ad aspettare i visitatori gli scatti in bianco e nero del fotografo Enrico Genovesi alternati a foto amatoriali e numeri che raccontano con semplicità, ma con grande efficacia la vita quotidiana del Banco Alimentare, che dal 1989 recupera eccedenze dalla filiera-agroalimentare per ridistribuirle a circa 7.500 organizzazioni che offrono aiuti alimentari a oltre 1.500.000 persone in difficoltà, di cui oltre 73.500 nella città di Milano.

All'interno del percorso espositivo sarà anche possibile ascoltare le testimonianze di volontari, di persone che contribuiscono e che beneficiano dell'aiuto del Banco Alimentare, da sempre un punto di incontro, un ponte tra chi dona e chi riceve, tra eccedenza e bisogno, tra spreco e povertà. In programma anche diversi eventi collaterali.

La programmazione

La settimana di esposizione sarà animata dai seguenti appuntamenti giornalieri:

21 settembre, ore 11.30:

Inaugurazione con Liliana Segre, senatrice a vita italiana, superstite e attiva testimone della Shoah italiana

23 settembre, dalle ore 18.00 alle 19.00:

"Cibo da proteggere, cibo da salvare" con Claudio Sadler, chef stellato e Cuki

25 settembre, dalle ore 18.00 alle 19.00:

"Ricette antispreco" con Monica Molteni, blogger di messaggidalfrigo.it

26 settembre, dalle ore 18.00 alle 19.00:

"Canti Alpini" con Coro Allievi CeT

27 settembre, ore 12.00:

#Noncifermanessuno con Luca Abete, inviato di Striscia La Notizia e PENNY Market

27 settembre, ore 15.30:

Arcivescovo Mario Delpini

27 settembre, dalle ore 18.00 alle 19.00:

"La ricerca della felicità (green)" con Lisa Casali eco-food blogger e Franco Aliberti chef del ristorante Tre Cristi Milano già collaboratore di Massimiliano Alajmo, Gualtiero Marchesi, Massimo Bottura.