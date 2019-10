'One shot, no kill': la mostra fotografica gratuita contro la caccia

Si chiama 'One shot no kill' ed è la mostra fotografica - gratuita - che verrà ospitata nel porticato esterno al Cam Garibaldi di Milano a partire dal 13 ottobre. Obiettivo del percorso espositivo, promosso da Oipa, è di combattere la caccia promuovendo un approccio alla natura rispettoso della vita.

Il progetto

"Il progetto di sensibilizzazione contro la caccia 'One shot no kill' - scrivono gli organizzatori - ha come obiettivo indurre una riflessione sui diversi modi di approcciarsi alla natura, confrontando quello del cacciatore e del fotografo naturalista. Laddove il primo si dichiara amante della natura, ma di fatto la stupra e la strappa a chi vorrebbe goderne dopo di lui, il fotografo la rispetta, ammirandone in silenzio la bellezza, catturando immagini da condividere e lasciandola inalterata per chi ne vorrà godere dopo di lui".

L'esposizione, nata da un’idea di Luca Spennacchio, fotografo, scrittore e formatore in ambito zoo-antropologico, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con dieci fotografi naturalisti che hanno donato gratuitamente alcuni dei loro scatti più suggestivi per celebrare la bellezza e unicità di alcune tra le specie più colpite dagli spari di cacciatori e bracconieri, dagli orsi ai volatili, passando per i cervi.