I Talenti delle donne, la mostra su due delle più grandi fotografe del '900

Nell'ambito del palinsesto I Talenti delle donne, al Centro culturale di Milano arriva Due donne nei tornanti della storia, una mostra fotografica che raccoglie gli scatti di Dorothea Lange (1895-1965) e Margareth Bourke White (1904-1971), due delle maggiori fotografe del XX secolo.

Queste straordinarie artiste - scrivono gli organizzatori della rassegna - attraverso preziosi scatti, hanno saputo restituire vicende storiche del ‘900. L’esposizione raccoglie 75 fotografie in bianco e nero original print e vintage print. L'appuntamento è dal 16 gennaio al 15 marzo in Largo Corsia dei Servi, 4. In programma visite guidate per scuole, gruppi, attività divulgative per aziende; per prenotare segreteria@cmc.milano.it , 0286455162.