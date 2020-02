Mostra fotografica “amaway – about.me.about.woman.about.you” di Sonia Santagostino

In occasione del palinsesto I Talenti delle donne promosso dal Comune di Milano per l’anno 2020, Istituto Italiano di Fotografia organizza, da febbraio a luglio 2020, un ciclo di sette mostre dedicate ai progetti fotografici inediti di talentuose fotografe neo diplomate in IIF. La rassegna, intitolata "Venti Rosa: Nuovi Sguardi Femminili sul Contemporaneo", sarà l’occasione per dare visibilità a nuovi punti di vista originali e alle sensibilità proprie dell’universo femminile, raccontando condizioni, percorsi e aspettative dell’esistenza umana.



Giovedì 5 marzo 2020 alle ore 18:30, inaugura la seconda mostra del ciclo, “Amaway – About.Me.About.Woman.About.You” di Sonia Santagostino. L’inaugurazione verrà impreziosita da una performance di danza che si terrà alle ore 19:30. L’esposizione resterà aperta al pubblico presso la IIF Wall fino a venerdì 27 marzo 2020.



“AMAWAY nasce dall’incontro di due artiste e da un’impellente esigenza di espressione attraverso la condivisione dei propri linguaggi. Un progetto dedicato alla DONNA, […] delicato connubio di molteplici sguardi, preziosi incontri e sostanziali riflessioni. […] Un’esperienza di consapevolezza e di esplorazione corporea, che porta alla luce la specificità dei soggetti coinvolti e la loro storia, la loro bellezza, la loro UNICITÀ, ma in qualche modo anche la loro universalità. Fulcro della ricerca estetica di AMAWAY il CORPO e le sue molteplici modalità di espressione, il CORPO come strumento di definizione emotiva dell’essere.”



Inaugurazione: Giovedì 5 marzo 2020, ore 18:30



In mostra dal 5 al 27 marzo 2020. Ingresso libero.



Istituto Italiano di Fotografia – Via Enrico Caviglia 3, 20139 Milano (M3 Corvetto)



Orari: dal lunedì al venerdì, 10:00-13:00, 14:00-19:00; sabato, 10:00-13:00, 14:00-18:00





Contatti: press@iifmilano.com | 02-58105598 | 02-58107623