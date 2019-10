In occasione della Milano Montagna Week 2019, martedì 15 ottobre 2019 alle ore 18:30 Istituto Italiano di Fotografia inaugura la mostra fotografica "Atacama - Afterlife" di Luca Fontana. L’esposizione, a cura di Sanni Agostinelli, resterà aperta al pubblico fino a martedì 12 novembre.

L’inaugurazione sarà arricchita da un talk con l’autore dal titolo "Fotografia e filosofia nelle terre selvagge".



"Nel 2017 Luca Fontana intraprende una solitaria esplorazione del Deserto di Atacama, uno dei luoghi più aridi e inospitali di tutta la Terra – esteso per oltre 1600 km tra Perù meridionale e Cile settentrionale. L’asprezza paesaggistica ha affascinato il fotografo che è riuscito a catturarne colori e geometrie, che lasciano trapelare un deserto inaspettatamente vitale. Questa suggestione informa il progetto “Atacama – Afterlife” che si concentra proprio sull’approfondimento degli aspetti che spesso vengono dati per scontati e non degni di approfondimento. In questo momento storico, contraddistinto dalla grande facilità di spostamento e dal turismo massivo, il rischio è quello di passare dall’essere viaggiatori all’essere fugaci turisti che progettano costantemente nuovi viaggi, senza mai approfondire davvero ciò che hanno davanti. La ricerca fotografica di Luca Fontana vuole proprio scardinare la superficialità nell’osservare il mondo, soffermarsi su tutti gli aspetti del luogo che ha deciso di scoprire e indagare in profondità".

Inaugurazione: martedì 15 ottobre 2019, ore 18:30

In mostra dal 15 ottobre al 12 novembre 2019. Ingresso libero.



Istituto Italiano di Fotografia – Via Enrico Caviglia 3, 20139 Milano (M3 Corvetto)

Orari: da lunedì a sabato, 10:00-13:00 / 14:00-18:00