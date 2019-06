In occasione della Milano Photo Week 2019, martedì 4 giugno 2019 alle ore 18:30 Istituto Italiano di Fotografia inaugura la mostra fotografica Connection di Claudete Alves, ex studentessa del Corso Professionale Biennale di Fotografia. L’esposizione, che rientra nel palinsesto del Photofestival 2019, resterà aperta al pubblico fino a venerdì 28 giugno. Le fotografie in mostra sono stampate dallo sponsor tecnico HP.

La fotografa ha basato il progetto presentato in mostra sulla perfetta connessione e compenetrazione tra corpo nudo ed elemento naturale. Il bianco e nero degli scatti si rivela il medium ideale per veicolare la ricerca visiva sulle connessioni tra l’umano e il naturale: le linee, le forme, la grana della pelle umana e degli elementi naturali si confondono e si mescolano ottenendo un effetto sfuggente e straniante.



“La fotografia pervade ogni aspetto della mia vita quotidiana. La realtà che mi circonda è per me costante fonte d’ispirazione visiva: un bosco lussureggiante, un edificio abbandonato o rustico, un effimero gioco di luce mi portano inevitabilmente ad imbracciare la macchina fotografica.

Il corpo nudo, così come la natura, è una macchina perfetta, unica, speciale ed essenziale, una combinazione di linee e curve che si corrispondono.

Non c’è nulla di più universale del corpo umano, al quale è associato l’ideale universale di bellezza, perfezione, armonia e grazia.

Il progetto si concentra sulla perfetta sommatoria del corpo nudo e dell’elemento naturale, dell’interno e dell’esterno. Si dice che il “corpo è lo specchio dell’anima”: quello che si ha dentro plasma l’esterno”.

Claudete Alves





Inaugurazione: martedì 4 giugno 2019, ore 18:30

In mostra fino al 28 giugno 2019. Ingresso libero.

Istituto Italiano di Fotografia – Via Enrico Caviglia 3, 20139 Milano (M3 Corvetto)

Orari: da lunedì al sabato 10:00-13:00 / 14:00-18:00

Sponsor tecnico: HP