Mostra fotografica "La scuola è"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Che cos'è la scuola? La scuola è luogo di incontro e di scambio. La scuola è motivo di orgoglio, di soddisfazione. Stimolo a crescere. Strumento per superare i propri limiti. La scuola è arricchimento. Si parla di un luogo dove, culture diverse si incontrano e imparano a conoscersi, a dialogare. Dove la presenza di ognuno è preziosa: quella delle volontarie di ITAMA, che dedicano il loro tempo alle lezioni di lingua italiana, e quella delle mamme, che portano la loro storia, la loro esperienza, la loro determinazione. Persino i bambini, con l'entusiasmo e l'innocenza che li contraddistinguono, sono fonte di insegnamenti preziosi. Così, a fine giornata, ognuno esce dall'aula portando con sé qualcosa in più. Il desiderio di questa mostra è quello di mettere in luce questi aspetti. Immagini oggettive, che rappresentano con sincerità situazioni reali, si incrociano con la percezione soggettiva di ognuno di noi, consentendoci di spaziare con la mente e interpretare gli sguardi, trovare la nostra chiave di lettura e, talvolta, addirittura di immedesimarci". TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 348 5350219 E-MAIL INFO: italianopermamme@gmail.com SITO UFFICIALE: http://www.italianopermamme.org