Mostra fotografica Lambda "Acqua - deserti e monsoni"

-ACQUA -

Deserti e Monsoni

Mostra fotografica di Gaetano Plasmati e GMB Akash

_____________________________________________________



Il tema della mostra fotografica che Lambda presenta a Milano, sviluppa due aspetti contrapposti, entrambi legati al quarto elemento: la desertificazione e le inondazioni, nonché le conseguenze sulle popolazioni che abitano i territori colpiti da quegli eventi.

Il progetto artistico è il risultato dell’incontro tra due fotografi di provenienze antipodiche: G.M.B. Akash (Bangladesh) e Gaetano Plasmati (Italia).

Stili fotografici, culture ed esperienze differenti che si sono fuse in un comune impegno per coinvolgere i visitatori in uno straordinario viaggio che, attraverso le immagini, propone temi e realtà distanti dall’occidente, e intende portare il pubblico a riflettere e a prendere coscienza del problema.



Con la collaborazione di: Circolo ACLI Geopolitico

_____________________________________________________



15 Giugno 2018 open 18:00 - 00:00



INAUGURAZIONE

Aperitivo con Birra e Sangria



16 Giugno 2018 open 14:00 - 20:00



Aperitivo con Birra e Sangria

Concerto Martino ore 17:00



17 Giugno 2018 open 14:00 - 20:00

_____________________________________________________



INGRESSO GRATUITO

_____________________________________________________



Mezzi di trasporto per raggiungere Stecca 3.0:



MM2 Garibaldi MM2 Gioia | MM5 Isola

Bus 43, 82, 70;

Tram 4, 11, 7, 29, 30;

Stazione Passante Garibaldi (S1, S2, S5, S6, S10)