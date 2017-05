Mostra fotografica "Nessun pregiudizio-viaggio in Terrasanta"

Si tiene a Milano, presso lo Spazio Tadini - Casa Museo, la mostra fotografica "NESSUN PREGIUDIZIO - Viaggio in Terra Santa" con una selezione del progetto di Samantha Caligaris Klein a cura di Michela Gobbo e Carlotta Marchigiano. "Nell'ambito del corso in curatela professionale "Professione Curator_Photography" - ideato e organizzato da Alessia Locatelli - gli allievi della II sessione (Febbraio 2017) hanno avuto l'occasione di progettare ed esporre 4 mini mostre fotografiche nella storica Casa Museo Spazio Tadini. Un'opportunità unica, strutturare un evento di arte visiva in un luogo deputato, all'interno della 12esima edizione del Photofestival, il mese milanese dedicato alla fotografia. Un sincero ringraziamento a Francesco Tadini, Federicapaola Capecchi e Melina Scalise che hanno fornito l'opportunità - col progetto Photo Pocket Exhibit - di misurarsi nel concreto con la curatela e la gestione completa di una mostra fotografica." - Alessia Locatelli "NESSUN PREGIUDIZIO - Viaggio in Terra Santa" NESSUN PREGIUDIZIO è un progetto nato nel 2015 durante il viaggio che la fotografa, Samantha Caligaris Klein, e un gruppo di collaboratori hanno compiuto in Israele e Palestina. Lo sguardo dell'artista, privo di ogni pregiudizio, ci mostra una terra in conflitto, un conflitto non fatto solamente di violenza e di armi ma anche interiore, vissuto da chi ha visto la guerra nascere sotto i suoi occhi e da chi non conosce realtà differente. Samantha ci aiuta nella lettura del suo progetto dandoci le prime linee guida: "Ogni forma di arte è politicizzata perché ogni essere umano è la politica della sua città-stato, quindi come aspirante artista e fotografa e allo stesso tempo come cittadina del mio contesto inviterei a guardare le immagini, riflettere sulla loro superficie estetizzante ed infine osservare quanto la mano dell'uomo sia forte nel suo spazio occupato, pur essendo così poca la sua presenza esplicita negli scatti."

