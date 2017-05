Si tiene a Milano, presso lo Spazio Tadini - Casa Museo, la mostra fotografica "NON-PLACES / un viaggio contemporaneo" con una selezione del progetto di Lara Bacchiega a cura di Silvia Previti. Nell'ambito del corso in curatela professionale "Professione Curator_Photography" - ideato e organizzato da Alessia Locatelli - gli allievi della II sessione (Febbraio 2017) hanno avuto l'occasione di progettare ed esporre 4 mini mostre fotografiche nella storica Casa Museo Spazio Tadini. Un'opportunità unica, strutturare un evento di arte visiva in un luogo deputato, all'interno della 12esima edizione del Photofestival, il mese milanese dedicato alla fotografia. Un sincero ringraziamento a Francesco Tadini, Federicapaola Capecchi e Melina Scalise che hanno fornito l'opportunità - col progetto Photo Pocket Exhibit - di misurarsi nel concreto con la curatela e la gestione completa di una mostra fotografica. - Alessia Locatelli "NON-PLACES / un viaggio contemporaneo" NON-PLACES è un'indagine visiva dell'uomo nei confronti del suo spazio, dei suoi luoghi e del suo abitare moderno che ci obbliga necessariamente ad un processo di estraniamento da tutti quei vincoli del nostro vivere legato all'"estatica contemplazione". La giovane fotografa, Lara Bacchiega, con una selezione dal suo progetto "Sleeping town" con protagonista la città balneare di Bibione (VE), conduce un percorso di ricerca che parte dal paesaggio antropizzato, spesso ritenuto scontato e banale ma ricco di indizi semantici che raccontano la nostra contemporaneità . Spazi silenti, malinconici, frutto della modernissima necessità di evadere costantemente dall'immobilità spaziale. Silvia Previti Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, sta terminando la specializzazione in Storia dell'Arte Contemporanea all'Università Ca'Foscari di Venezia. Editor per blog d'arte, nel 2016 ha curato alcune esposizioni fotografiche e collettive d'arte a Treviso. Lara Bacchiega Laureata in Arti Visive allo Iuav di Venezia, si interessa principalmente di fotografia di ricerca sul paesaggio. Ha partecipato ad esposizioni collettive e campagne fotografiche sul territorio (lacuna/ae, ikonemi-arcipelago). Le sue fotografie sono state pubblicate in riviste cartacee e online (Domus). NON-PLACES / un viaggio contemporaneo fotografie di Lara Bacchiega a cura di Silvia Previti dal 10 al 14 Maggio 2017 orari: dal mercoledì al sabato 15:30/19:30, domenica 15:00/18:30 ingresso € 5 Per Info e Contatti: Spazio Tadini Via Niccolò Jommelli, 24, 20131 Milano telefono: 02 2611 0481 federicapaola@spaziotadini.it http://www.spaziotadini.com Silvia Previti presilvi@gmail.com | +39 3405893917 Lara Bacchiega larabacchiega@gmail.com | + 39 3407121530