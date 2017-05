Mostra fotografica Ricky Pravettoni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dal 10 maggio e fino al 7 giugno la mostra fotografica di Ricky Pravettoni, che ha per titolo: "Le Stagioni Lombarde", sarà ospitata in Piazza Città di Lombardia (ingresso V.le Restelli 3), presso la location "Al Bar". In esposizione fotografie di diverso formato, scattate nella campagna lombarda nel corso degli ultimi anni dal ventenne affetto da autismo. Gli scatti vedono la presenza umana rarefatta, mostrano geometrie e dettagli sorprendenti, soprattutto perché realizzati spesso in un unico esemplare e con rapidità e naturalezza dall'autore. L'esposizione (gratuita) sotto il Palazzo della Regione si propone di far conoscere il talento di questo fotografo, attraverso le sue interpretazioni del paesaggio che muta col passare delle stagioni e, contemporaneamente, la felice scoperta del linguaggio fotografico per comunicare con gli altri, rompendo l'isolamento dell'autismo, che condiziona ma non rattrista la sua giovane vita. Per maggiori dettagli, pagina Facebook: Vademecum Autismo