Obiettivo "New generation", mostra fotografica allo Spazio Kryptos

Authclick, Istituto Italiano di Fotografia e Università degli Studi di Milano presentano la mostra fotografica Obiettivo New Generation, allestita presso lo Spazio Kryptos a Milano dal 19 al 25 settembre 2019, a conclusione del progetto “Obiettivo Immagine” che ha ottenuto il contributo di Fondazione Cariplo con la finalità di valorizzare la fotografia sul territorio milanese.

La mostra, a cura di Ornella Castiglione, presenterà gli scatti di cinque giovani fotografi diplomati al Corso Professionale Biennale di Fotografia dell’Istituto Italiano di Fotografia che si sono distinti per la qualità dei propri lavori: Claudete Alves, Elena Benvenuto, Nicola Cordì, Clara Parmigiani e Federica Sasso. Una nuova generazione di artisti che non solo reinterpreta l'estemporaneità, il ricordo, l'affettività ma 'crea' attraverso un collage di elementi, con sensibilità e autenticità, un nuovo personale cosmo.

L’esposizione fotografica sarà presentata in occasione di un convegno organizzato giovedì 19 settembre alle ore 16:00 presso la sede centrale dell’Università Statale di Milano (partner con l’Accademia di Belle Arti di Brera del progetto “Obiettivo Immagine”) in cui si discuteranno gli aspetti innovativi della fotografia a Milano tra cui i problemi legati alla valorizzazione e alla tutela delle opere. L’inaugurazione avverrà lo stesso giorno alle ore 18:00 presso Spazio Kryptos in via Panfilo Castaldi, 26 (M1 Porta Venezia).



Presentazione: giovedì 19 settembre, ore 16:00

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano (Aula Malliani)

Intervengono: Ornella Castiglione, Maurizio Cavalli, Federica Griziotti, Maddalena Mazzocut-Mis, Veronica Scarioni, Giuseppe Trifirò. Saranno presenti gli artisti.



Inaugurazione: giovedì 19 settembre, ore 18:00

Spazio Kryptos, via Panfilo Castaldi 26, Milano

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, 15:30 – 20:00

Ingresso libero.



Per informazioni: Istituto Italiano di Fotografia

press@iifmilano.com | 02 58105598 - 02 58107623