A Milano riapre la mostra permanente dello scultore Romano Rui. Ingresso gratis

Dopo il lockdown ha riaperto i battenti all'Hotel Milano Castello, a due passi dal Duomo e dal Castello Sforzesco, la permanente di Romano Rui (1915-1977), preziosa e rara perché unica e accessibile gratuitamente a tutti.

La mostra

Si tratta della mostra di 29 pezzi unici, come tutte le sue creazioni, dello scultore, ceramista, artista poliedrico friulano di nascita e milanese di adozione, tra i più prestigiosi esponenti dell’astrattismo italiano e internazionale; non a caso, all'epoca, sodale di altri protagonisti come Lucio Fontana e Francesco Messina che gli fu maestro o Alfredo Mazzotta e Pasquale Martini, suoi allievi. Giò Ponti nel 1995 gli dedicò perfino una personale di ceramica a Parigi e con lui realizzò numerosi arredi degli edifici da lui progettati, come la Villa Planchart, a Caracas e le navi più famose dell'epoca, Andrea Doria e Raffaello, dove i pannelli di Rui ne divennero un simbolo di esclusività. Prova ne è che una scultura di Rui compare nella scena del film Marnie di Hitchcock, con Sean Connery e Tippi Hedren in viaggio di nozze in crociera. Rui fuartista a tutto tondo e ricercatore assiduo lavorando con vari materiali: bronzo, ceramica, marmo, resine sintetiche, legno, rame ed altri metalli, sempre per il piacere di una continua esplorazione della materia.

La rassegna all'Hotel Milano Castello, inserita nel contesto della location Anni 60 (era la vecchia Casa del Clero, ristrutturata dalla famiglia di imprenditori alberghieri Figliola per farne uno splendido hotel design), comprende 24 sculture in pietra di Vicenza, in bronzo e in legno, datate dal 1946 al 1977, anno della prematura morte dell'artista, quindi particolarmente significative anche del suo lascito culturale, e 5 pannelli di metallo smaltati a grande fuoco con soggetti alla Brancusi o Peynet in movimento, un inno alla gioventù e alla voglia di vivere. Le sculture sono di misure varie anche di grandi dimensioni. Alcune sono su basi orientabili secondo la luce. L'esposizione inizia dall'ingresso, lungo tutto il bellissimo percorso fino alla zona lobby e al giardino interno, dove le sculture più imponenti sono fruibili in un'atmosfera di grande fascino.

Ingresso gratis.