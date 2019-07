Una mostra gratuita di ritratti milanesi di Carla de Bernardi

La Milano degli anni ’80 nei ritratti dei grandi nomi della cultura e della società di quegli anni realizzati dalla fotografa e scrittrice Carla de Bernardi. Sarà questo il filo conduttore di “L’onere della posa: una festa postmoderna. Ritratti milanesi 1979-1995”, mostra fotografica organizzata e promossa dal broker di assicurazioni Wide Group nell’ambito del progetto “Wide Art”.

La mostra

Forte di una consolidata expertise nel settore del fine art e nella tutela dei beni di lusso, Wide Group ha deciso di promuovere una serie di eventi ed iniziative su tutto il territorio nazionale. Obiettivo del progetto valorizzare il patrimonio artistico del nostro Paese, una preziosa risorsa che merita il giusto apprezzamento, oltre che le migliori tutele assicurative. Il filo rosso che lega le varie iniziative è una spiccata attenzione nei riguardi dell’individuo e del territorio. Dopo la prima tappa di Padova, con un’esposizione dedicata alla storia della Basilica di Sant’Antonio, ora Wide Group presenta il prossimo evento nella sede milanese del gruppo, in via San Vittore.

I personaggi immortalati sono colti attraverso un tic rivelatore, un gesto consueto o in un momento di malinconia, ma non mancano le “vecchie volpi” capaci di cominciare un gioco fatto di bluff che si conclude con “l’onere della posa”, come lo ha definito la stessa de Bernardi.

La mostra rimarrà aperta al pubblico nei mesi di luglio e settembre 2019 nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì dalle 17. È necessaria la prenotazione. Per informazioni info@widegroup.eu

L'autrice

Nata ad Alessandria d’Egitto, Carla de Bernardi ha trascorso l’infanzia a Parigi prima di trasferirsi, nel 1963, a Milano, dove tutt’ora svolge l’attività di fotografa e scrittrice. È specializzata in ritratti, still-life e foto di interni e ha esposto le sue opere, realizzate in edizione limitata, in numerose mostre personali e collettive. Nel 2013 ha fondato l’Associazione Amici del Monumentale di Milano, che si occupa di tutelare, conservare, promuovere e valorizzare l’arte e la storia del Monumentale di Milano - Museo a cielo aperto. Ha pubblicato otto libri, tra diari di viaggio, saggi e romanzi.