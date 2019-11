Immagini psichedeliche e una festa pop per gli occhi: ecco la mostra gratis allo Spazio Fumetto

Fino all'8 dicembre al Museo Wow Spazio Fumetto sarà possibile visitare una mostra che presenta l'arte di Matteo Guarnaccia, una delle figure chiave dell’arte visionaria contemporanea, anticipatore di trend, creatore di immagini suggestive, ipnotiche e magiche, e soprattutto dotato di una rara capacità di comunicare esperienze e visioni senza filtri.

La carriera di questo artista viene ripercorsa attraverso attraverso un’accurata selezione della sua opera grafica dagli anni Settanta a oggi, in "una vera festa per gli occhi e le menti votate all’immaginario pop", come scrivono gli organizzatori.

Il percorso espositivo parte dalla leggendaria rivista psichedelica Insekten Sekte, da lui fondata appena quindicenne nel 1969 (una raccolta completa è oggi conservata all’Università di Yale) e passa per le tavole per il libro cult Quelli che Milano (2010), proponendo anche i disegni dedicati alla storia della moda realizzati negli ultimi anni (alcuni dei quali utilizzati dal brand Vivienne Westwood). Ad aspettare i visitatori anche gli intricati disegni a tema filosofico spirituale diventati il suo “marchio di fabbrica”.