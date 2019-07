A Palazzo Reale una mostra con opere di Picasso, Monet e Gauguin provenienti dal Guggenheim di New York

Dal 17 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 a Palazzo Reale si terrà la mostra proposta da Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso.

La mostra

L'esposizione rappresenta un viaggio cronologico che parte dall'Impressionismo e arriva alle avanguardie del primo Novecento: oltre 40 dipinti dei più grandi maestri della storia dell'arte, da Manet e Cézanne a Renoir, Gauguin, Monet, Degas e Picasso.

È la prima volta che questi capolavori arrivano in Europa: dopo la prima tappa al Guggenheim di Bilbao e la seconda all’Hotel de Caumont di Aix-en-Provence, Palazzo Reale a Milano rappresenta la tappa conclusiva della mostra, dopo la quale le opere ritorneranno a New York. Promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre Skira, la mostra è dunque un’occasione unica e irripetibile per ammirare lavori di eccezionale qualità di grandi maestri della pittura europea sinora mai esposti fuori dagli Stati Uniti.

La mostra è curata da Megan Fontanella, curatrice del Guggenheim di New York, e contiene opere provenienti dalla collezione che Justin K. Thannhauser donò nel 1963 al museo Solomon R. Guggenheim di New York.