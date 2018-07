"Leonor Antunes, the last days in Galliate": dal 14 settembre al 13 gennaio una mostra all'Hangar Bicocca

All' Hangar Bicocca arriva una mostra di Leonor Antunes, The last days in Galliate, dal 14 settembre al 13 gennaio 2019.

A cura di Roberta Tenconi, l'esposizione è la prima grande mostra personale in Italia di Leonor Antunes, artista portoghese di fama internazionale (Lisbona, 1972). Lo spazio viene ripensato radicalmente come un unico ambiente scultoreo, dove opere e luce si integrano. Un percorso che rende omaggio alla tradizione modernista di Milano e a figure di spicco che hanno contribuito al suo sviluppo e successo, come Franca Helg e Franco Albini.

Ingresso libero.