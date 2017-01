Mostra happy together 2 felici insieme

Un inno alla felicità rallegrerà per tre settimane con tele di medio-grandi dimensioni il salone tardo seicentesco di Villa Litta Modignani, recentemente restaurata, sede della Biblioteca di Affori. La gioia, l'energia positiva che queste opere mettono in scena sembra possibile solo se condivisa, se vissuta con gli altri, da qui il titolo di questa personale di Claudio Bindella, artista milanese che torna ad indagare il tema della felicità col suo stile che coniuga l'amata pittura veneta delle sue origini, in cui il colore è l'assoluto protagonista, con uno sguardo contemporaneo sulla realtà. Artisti e giovani sono il popolo che anima la rappresentazione; la strada e soprattutto l'acqua il luogo dove tutto ciò avviene. Ogni cosa è in movimento, tutto trasmette vitalità, dinamismo e sensualità. Quello che vediamo è reale e irreale allo stesso tempo, una magia pervade il tutto e non nasconde i suoi trucchi.