Arriva a Milano il mondo di Harry Potter: ecco la mostra per vivere come il mago di Hogwarts

La Fabbrica del Vapore diventa una piccola Hogwarts. Dal 12 maggio al 9 settembre, infatti, nella struttura di via Procaccini verrà allestita - e sarà la prima volta in Italia - la mostra "Harry Potter, the exhibition".

I visitatori, che avranno a disposizione 1600 metri quadrati di allestimento, si troveranno in scenari ispirati ai set dei film di Harry Potter con tanto di costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche.

In quella che sarà a tutti gli effetti una mostra immersiva, gli appassionati potranno diventare per qualche ora i protagonisti della fortunatissima saga di J.K. Rowling. I visitatori, infatti, potranno passeggiare nella sala comune e nel dormitorio dei Grifondoro, nelle aule di pozioni ed erbologia fino alla Foresta Proibita. E non è tutto, perché ci saranno anche momenti interattivi come il lancio della Pluffa nell'area del Quidditch o la visita nella capanna di Hagrid. E per concludere i visitatori potranno scattarsi una foto sulla sua poltrona gigante.

I biglietti saranno in vendita dal prossimo 10 febbraio.