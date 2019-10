Together we can stop the virus: a Base Milano la mostra gratuita che racconta l'Hiv

Si chiama Together we can stop the virus ed è la mostra che dal 22 al 27 ottobre racconta il mondo dell'Hiv a Base Milano. La storia del virus viene narrata in forma artistica attraverso le diverse fasi che la caratterizzano – diagnosi, trattamento, successo della terapia, qualità di vita – senza dimenticare il tema dello stigma, che ancora oggi colpisce le persone sieropositive.

Il nome della rassegna nasce da quello della nuova campagna Hiv di Gilead, che in collaborazione con dieci associazioni di pazienti ha dato vita al progetto espositivo. Ad aspettare i visitatori cinque opere di circa sei metri ciascuna, visibili in realtà aumentata grazie alla tecnologia di BePart, "per immergersi nello storytelling dell’Hiv a 360°", come scrivono gli organizzatori.

(Le opere in mostre, da base.milano.it)

La mostra è realizzata il patrocinio di Asa Onlus, Ala Milano Onlus, Anlaids Onlus, Arcobaleno AIDS, Arcigay, Lila Onlus, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Nadir Onlus, NPS Italia Onlus, PLUS Onlus e ICAR – Italian Conference on AIDS and Antiviral Research. E prodotta da HonBoard.