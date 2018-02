Mostra interattiva sui pregiudizi “Gli altri siamo noi”

La nuova mostra verrà aperta dal 15 gennaio al 7 marzo.

La nostra Mostra interattiva sui pregiudizi, che va in giro per Milano e provincia da più di 20 anni, sarà visitabile a MILANO, presso lo spazio ARTEPASSANTE, della fermata del Passante Ferroviario PORTA VITTORIA (viale Molise/Campania).



Sabato 3 e 17 febbraio, e 3 marzo ore 15:00-18:00 – Aperture della mostra al pubblico Ingresso libero e gratuito



Mercoledì 21 febbraio ore 18:30 – Aperitivo e 20:30 – Spettacolo di Teatro Forum “Monocromo” sulla discriminazione omofoba. Ingresso libero e gratuito

Presso il Teatro Oscar (Via Lattanzio, 58 – Corvetto)



Sabato 10 marzo ore 20:30 – Spettacolo teatrale “Una star da tre soldi” con attori con Sindrome di Down del Circolo Porta Romana Onlus.

