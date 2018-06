Mostra itinerante p.a.r.t.y. (Pride and revolution to youth)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

P.A.R.T.Y. (Pride And Revolution To Youth) è il progetto fotografico che racconta l’identità della nightlife QLGBT attraverso 22 scatti del fotografo Nils Rossi che svela i volti di performer, ballerini, dj, e in senso più ampio degli artisti, che si sono esibiti durante la stagione 2017/18 di q|LAB, il contenitore musicale internazionale per creativi con sede presso il Q21 di Milano, in via Padova 21. La mostra, prodotta da Alessandro Lombardo, Creative Producer del q|LAB, si inserisce nel ricco calendario di iniziative della Milano Pride Week 2018, in programma dal 22 giugno al 1 luglio, ed è patrocinata da Milano Pride Week e Rainbow District Milano. La curatela di P.A.R.T.Y. porta invece la firma di Sanni Agostinelli, photoeditor e producer, re-sponsabile degli studi fotografici e allestimenti mostre presso l’Istituto Italiano di Fotografia. Quella di P.A.R.T.Y. è un’anima itinerante che prevede molteplici tappe e coinvolge, oltre allo spazio Kryptos, LeccoMilano, Memà, Mono, Red Cafè e il 35, i locali più rappresentativi del quar-tiere Rainbow di Porta Venezia che hanno aderito al progetto e dove le foto rimarranno esposte fino alla fine di luglio: 22 GIUGNO: presentazione mostra agli studenti del Politecnico di Milano con Associazione Polie-dro; 23 GIUGNO: preview di 8 scatti al Teatro Elfo Puccini e presentazione della Milano Pride Week, dalle 18.30 alle 20.00; DAL 24 AL 28 GIUGNO: gli 8 scatti saranno ospitati dai partner aderenti all’iniziativa, collocati nel quartiere Rainbow di Porta Venezia: LeccoMilano, Memà, Mono, Red Cafè, 35; 29 GIUGNO: inaugurazione della mostra presso Spazio Kryptos (via Panfilo Castaldi 26) dalle ore 18.30 alle 22.00, con dj-set e vernissage offerto da Astoria Wines e il Cocktail Bar 35; 30 GIUGNO: al Q21 si celebrerà la chiusura della settimana con il Closing Party della Milano Pride Week, allestito ad hoc con gli scatti fotografici; DAL 9 AL 31 LUGLIO: gli scatti saranno esposti presso LeccoMilano, Memà, Mono, Red Cafè, 35.

