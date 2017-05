Mostra: la Sagrada familia - Un luogo di bellezza

PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA: Giovedì 11 Maggio 2017 - ore 21.15 presso il salone dell'Oratorio, in via V. Veneto 2, Cambiago; interverranno: Prof.ssa Maria Antonietta Crippa, Ordinario di Storia dell'Architettura al Politecnico di Milano e Arch. Enrico Magistretti libero professionista. ORARI APERTURA MOSTRA: venerdì 12: 21.00/22.30; sabato 13/20: 16.00/19.30, 21.00/22.30 domenica 14/21: 14.00/19.00 da lunedì 15 a venerdì 19: 21.00/22.30 Visite guidate negli orari di apertura e, su prenotazione a Tiziana Sanvito: 340 4127540 Il 7 novembre 2010 Papa Benedetto XVI ha consacrato a Barcellona il Tempio Espiatorio della Sagrada Familia: davanti agli uomini e alle donne di Spagna ha indicato un luogo di bellezza e il suo geniale architetto Gaudí, come esempio di una personalità cristiana in cui la fede è diventata un'affascinante architettura. Gaudí realizzò ciò che oggi è uno dei compiti più importanti: superare la scissione tra coscienza umana e coscienza cristiana, tra esistenza in questo mondo temporale e apertura alla vita eterna, tra la bellezza delle cose e Dio come Bellezza. Antoni Gaudí non realizzò tutto questo con parole, ma con pietre, linee, superfici e vertici. (Benedetto XVI, Omelia della Consacrazione della Sagrada Familia, 7 novembre 2010). Solo la bellezza corregge: ripercorrere la storia dell'edificazione della Sagrada Familia e guardare, con occhio attento al significato, la sua meravigliosa architettura è obbedire a questa preziosa indicazione. Ci aiuteranno, insieme alle immagini di questa che è l'ultima cattedrale d'Europa, le parole di Gaudí e quelle di due testimoni d'eccezione: Papa Benedetto XVI e Joan Maragall, scrittore catalano, amico e contemporaneo del grande architetto, il cui genio poetico colse già all'inizio del Novecento l'eccezionalità di quanto si andava edificando. Anno di presentazione Questa mostra è stata realizzata in occasione della manifestazione "Meeting per l'Amicizia fra i popoli", anno 2011.