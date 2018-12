Mostra "le rouge et le noir"

Giusella Brenno, Martino Brivio, Josine Dupont,

MADE4ART di Milano presenta Le Rouge et le Noir, speciale progetto artistico che riunisce sei artisti caratterizzati da differenti sensibilità artistiche e specificità tecniche esponendo una selezione di opere pittoriche ispirate al rapporto tra il rosso e il nero.

Protagonisti della mostra Giusella Brenno, Martino Brivio, Josine Dupont, Sara Montani, Francesco Sandrelli, Roberto Tomba: la mostra è un vero e proprio omaggio a un colore, il rosso, da sempre legato a concetti quali “emozione”, “amore”, “passione”, “calore”, impiegato dagli artisti sin dai tempi più antichi per rappresentare sentimenti profondi e intensi legami affettivi; accanto al rosso, il nero, che incarna l’antitesi, il mistero, il silenzio, gli aspetti più intimi e nascosti della nostra interiorità. Il rosso e il nero sorprendono e coinvolgono l’osservatore, rappresentando con il loro accostamento, la loro inevitabile contrapposizione e l’incontro con gli altri colori le infinite sfumature delle emozioni umane.

Le Rouge et le Noir, con data di inaugurazione lunedì 17 dicembre, sarà aperta al pubblico con gli orari di apertura dello spazio dal 18 al 21 dicembre e il 7 e l’8 gennaio; su appuntamento durante il periodo delle Festività natalizie.



Orario apertura: 18 - 21 dicembre e 7 - 8 gennaio ore 10 - 13 e 15 - 19

Durante il periodo delle Festività la mostra sarà aperta al pubblico su appuntamento

MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo

Via Voghera 14, 20144 Milano

www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872