Allo Spazio Fumetto arriva una mostra dei Lego con oltre 50 pezzi unici d'artista

Dal 18 gennaio al 15 marzo da Wow Spazio Fumetto arriva "Hero Bricks", una mostra con oltre 50 tra diorama e pezzi unici creati da artisti in mattoncini LEGO®.

I mattoncini Lego

Inventati alla fine degli anni Quaranta, i mattoncini LEGO® sono un fenomeno mondiale, in grado di attirare e affascinare persone di ogni età. Accanto ai set tradizionali che si possono acquistare nei negozi, esiste un vero universo parallelo fatto di un’infinità di creazioni originali realizzate dagli appassionati, che utilizzano i mitici mattoncini per ricreare veicoli, personaggi e ambientazioni ispirati al mondo del cinema, del fumetto e dell’immaginario.

La mostra Hero Bricks espone per la prima volta insieme decine di creazioni fatte di mattoncini LEGO®, che omaggiano autentici miti del fumetto, del cinema e della TV, da Batman a Ritorno al Futuro, dagli eroi Marvel ai Ghostbusters, fino Tex e Star Wars, in un percorso inedito che permetterà di scoprire tante curiosità sulle opere che hanno ispirato queste costruzioni. E siccome la mostra è ospitata al Museo del Fumetto, non mancheranno approfondimenti e tavole originali che aiuteranno il visitatore a calarsi nella storia di ogni personaggio, di ogni serie tv e di ogni film.