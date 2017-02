Mostra Lego a Trezzano 25-26 febbraio 2017

Trezzano sul Naviglio: "Mattoccinando al centro, mostra delle sculture di Lego il 24 e 25 febbraio presso il Centro Socio Culturale" Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017 dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 Centro Socio Culturale "C.A. Dalla Chiesa" Via Manzoni 10 - Trezzano sul Naviglio (MI) INGRESSO LIBERO Infoline: prolocotrezzano@gmail.com Facebook: facebook.com/ProlocoTrezzanoSulNaviglio facebook.com/brianzalug Trezzano sul Naviglio, 26 febbraio 2017 - Mattoccinando al centro La Pro Loco di Trezzano sul Naviglio in collaborazione con Brianza Lego User Group, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, ha realizzato quello che tutti hanno sempre sognato: "Mattocinando al centro" una mostra per tutti e per tutte le età. Allestita in un comune alle porte di Milano presso il Centro Socio Culturale (via Manzoni 10), immerge il visitatore nel mondo dei meravigliosi mattoncini LEGO®: un mondo allegro e colorato e allo stesso tempo spiazzante. Per l'allestimento i 16 artisti hanno utilizzato più di un milione di mattoncini creando opere d'arte in grado di far sorridere e riflettere sia gli adulti che i bambini. La mostra è da non perdere ed ha già attirato migliaia di visitatori in altre città; al visitatore si offre una grande varietà e bellissime sculture, con tantissime sorprese! Nell'area gioco situata alla fine della mostra, inoltre, i visitatori possono dare libero sfogo alla propria creatività divertendosi con i mattoncini LEGO® messi a loro disposizione.