Visible and invisible: la mostra di Leonardo Gambini

L'artista anconetano (anno 1994), milanese d'adozione, allievo dell'Accademia di Belle Arti di Brera, si fa conoscere con la Street Art nel 2008 raggiungendo una certa notorietà con lo pseudonimo “Tunus”. Col tempo il suo peculiare stile realistico ha lasciato spazio a una più personale visione concettuale che è maturata, a partire dal 2014, in una ricerca concentrata sul minimalismo di cui fornisce, attraverso le opere in mostra, la sua personale interpretazione. Il lavoro di Gambini, spogliato da ogni orpello decorativo, è reso, attraverso rigorose geometrie, dalla sovrapposizione di lastre di metacrilato all'interno di una teca che diviene la sua icona.

"Accostandomi alla filosofia duchampiana, ho deciso di far diventare opera d’arte la teca stessa, un elemento che normalmente viene utilizzato come strumento di protezione delle opere. Cercavo inoltre un materiale contemporaneo che desse la capacità allo spettatore, a seconda della sua volontà, di vedere l’opera come riflessione di se stesso e del mondo circostante oppure per andare oltre, al di là del suo essere trasparente. La contrapposizione tra lastre coprenti e trasparenti ha per me il valore di metafora della società che ci circonda e il suo appartenere ad un mondo di maschere. Così come le persone, mi piace che le mie opere siano suscettibili di trasmutazione e di cambiamenti a seconda delle fonti di luce.” (Leonardo Gambini)