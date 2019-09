A cinquecento anni dalla scomparsa di Leonardo, Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche, Accademia del Profumo e Cosmoprof rendono omaggio al suo ingegno con una mostra, Leonardo Genio e Bellezza, che coniuga la celebrazione storica alla divulgazione di uno dei suoi aspetti meno conosciuti: la sua attività nel campo della cosmesi. In scena a Milano sabato 28 e domenica 29 settembre, presso la Casa degli Atellani – Museo Vigna di Leonardo, l’esposizione – ideata dalla ricercatrice Maria Pirulli – sarà l’occasione per presentare un profumo esclusivo.



LA MOSTRA

Inaugurata in occasione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2019 (14 – 18 marzo), Leonardo Genio e Bellezza è poi approdata a Venezia, presso Palazzo Mocenigo (3 maggio – 20 settembre 2019). La terza tappa, a Milano il 28 e il 29 settembre 2019, sarà ospitata dalla Casa degli Atellani.

Il palazzo quattrocentesco, che fu dimora di Leonardo durante i lavori dell’Ultima Cena e che tutt’oggi ospita la famosa Vigna donatagli da Ludovico il Moro, farà da cornice a una selezione di codici con le innovazioni di da Vinci in ambito cosmetico, oltre a studi su piante e fiori nelle sue opere e ai primi procedimenti di distillazione che hanno portato alla nascita della chimica. Protagoniste della mostra anche le figure femminili rinascimentali più rilevanti con i loro “experimenti” e ricette.



LA FRAGRANZA

A essere svelata sarà una fragranza “senza nome“, creata dal naso di fama internazionale Emilie Coppermann della casa essenziera Symrise e realizzata in collaborazione con ICR - Industrie Cosmetiche Riunite, Bormioli Luigi Glassmaker, Industrial Box, Candiani, QuintoLancio e Aptar. Il profumo si propone di illustrare in chiave olfattiva il simbolismo di Leonardo.

Per rappresentare la personalità di Leonardo, la Coppermann ha composto una fragranza legnosa ispirandosi alla quercia: «La mia creazione vuole simboleggiare lo spirito eclettico di un vero genio – dichiara Emilie Coppermann – un uomo che è stato capace di essere sia pragmatico sia altamente spirituale e visionario. Ho perciò lavorato attorno all’idea dell’albero: un elemento naturale che ha le sue radici profondamente ancorate nel terreno, ma che nello stesso tempo è connesso al divino attraverso i suoi rami, che tendono verso l’alto, che sembrano spingersi verso il cielo. Tra tutti gli alberi, ho scelto istintivamente la quercia per la sua grandezza, nobiltà e longevità. La mia creazione è dunque costruita attorno a questa idea centrale ed è contemporaneamente un’illusione olfattiva che si presta a una moltitudine di interpretazioni, un po’ come l’opera di Leonardo».

La fragranza non sarà commercializzata, ma – come un’opera d’arte – sarà apprezzabile durante la tappa milanese della mostra e nei successivi eventi dedicati alla cultura del profumo, promossi da Cosmetica Italia e Accademia del Profumo.



INFORMAZIONI UTILI

Quando: sabato 28 e domenica 29 settembre; orario d’apertura 9.00-18.00

Dove: Museo Vigna di Leonardo, C.so Magenta 65, 20123 Milano

Ingresso: intero 10 euro; info sconti e riduzioni sul sito del Museo https://www.vignadileonardo.com/it/museo