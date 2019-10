Ultimi giorni per vedere la mostra sul Commissario Maigret allo Spazio Fumetto

Una mostra sull'icona dello scrittore Georges Simenon, il popolarissimo Maigret. È quanto propone Wow Spazio Fumetto, dove fino al 20 ottobre è possibile visitare ll Commissario Maigret. I romanzi di Simenon nell’arte di Carcupino.

"Anche se ci sono alcuni personaggi di nome Maigret in alcune opere precedenti di Georges Simenon - scrivono gli organizzatori - la data di nascita ufficiale del commissario Maigret coincide con la stesura del romanzo 'Pietro il lèttone', nell’inverno del 1929. Per festeggiare i novant’anni del commissario Maigret, WowSpazio Fumetto, in collaborazione con l’Associazione F.N. Carcupino, presenta la mostra 'Il Commissario Maigret. I romanzi di Simenon nell’arte di Carcupino': un’esposizione di oltre 30 tavole originali realizzate dall’artista Fernando Carcupino per illustrare racconti e romanzi di Maigret, pubblicati a puntate soprattutto sul settimanale Grazia a metà anni Sessanta.

Il settimanale, fondato nel 1938, nel dopoguerra è diventato per la Arnoldo Mondadori Editore (la casa editrice che pubblica Maigret fin dal 1931) una delle colonne portanti, rivolta alla moderna donna italiana. Nelle splendide illustrazioni di Carcupino, Maigret ha naturalmente il volto dell’attore Gino Cervi, che sta portando il personaggio di Simenon in tutte le case grazie alla Televisione nazionale. I dipinti testimoniano l’altissimo livello raggiunto dall’artista in un momento particolarmente felice della sua produzione. Le ambientazioni parigine, le immagini dal taglio cinematografico, la scelta del colore, l’uso dei contrasti cromatici, si concretizzano nella definizione degli spazi e nella “fotografia” di particolari momenti narrativi, fissando l’essenza psicologica dei personaggi. La maestria tecnica e una grande profondità di osservazione, insieme a un gusto sorprendente per l’impostazione delle scene, rendono queste tavole una raccolta preziosa.