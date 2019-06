Milano come Rabat: narghilé, danza del ventre e squisiti piatti alla Fabbrica del Vapore

Una mostra sul Marocco ma anche workshop di danza del ventre, narghilé e tatuaggi all'henné. Sono solo alcuni degli appuntamenti in programma alla Fabbrica del Vapore dal 7 al 10 giugno, quando si terrà 'Le Mille e una notte… per sognare'. Protagoniste, scrivono gli organizzatori, le donne e le principesse delle favole.

Il programma

La tre giorni vuole raccontare le tradizioni e la cultura millenaria del Marocco, oltre al suo artigianato, le danze e i balli. In programma workshop, seminari ed eventi che permetteranno di scoprire questo paese e la sua cultura. "Un vero e proprio racconto tra colori, profumi e sensazioni verrà creato e rappresentato con i prodotti degli espositori in un percorso poetico e sensoriale", come appuntano gli organizzatori.

Dalle 10 i visitatori potranno ammirare le opere di artisti contemporanei marocchini e accedere alle attività presenti. Nel pomeriggio verranno proposte attività culturali come laboratori e giochi. Ogni sera, invece, ci sarà spazio per danze, musica e gastronomia: il pubblico potrà assaporare squisiti piazzi ascoltando ritmi esotici. Per tutti coloro che lo desiderano, inoltre, sarà possibile ricevere un tatuaggio all’henné, praticato da una ragazza presente per l’occasione.

La serata inaugurale, con degustazione di specialità marocchine, si terrà venerdì 7 giugno alle 18. Presente anche il consolato del Marocco. Il progetto è inserito nell’ambito di “Spazio al talento” del Comune di Milano, ideato e coprodotto da famiglia Margini e da Valeria Talignani e Hasna Lemrahi.