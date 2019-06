Oltre le nuvole Oltre il possibile. Mostra fotografica di Isabella Minaudo e Loris Varisto

Il centro culturale “il Pertini” propone la mostra fotografica dal titolo evocativo “Oltre le Nuvole, oltre il possibile”: un viaggio attraverso la potenza immanente della natura che cela una ricerca profondamente filosofica sul senso della vita condotta dai due autori Isabella Minaudo e Loris Varisto. Le immagini in mostra ritraggono la natura la cui bellezza prorompente diventa tramite mistico di un viaggio spirituale.

Questo “oltre” ha recentemente accolto Isabella Minaudo la quale, dopo una lunga malattia, vive ancora oggi attraverso le sue immagini, in cui si respira un immenso amore per la vita: le mille sfumature emotive, la meraviglia nascosta nelle piccole cose, il calore e la bellezza colte nella loro profonda semplicità. Guardando queste fotografie avremo la possibilità di percepire il mondo così come lo vedeva e viveva Isa...con amore, entusiasmo e onestà.. La mostra nasce dalla volontà di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Isa, di condividere con lei esperienze ed emozioni.

L’idea dell’esposizione esisteva già nella mente e nel cuore di Isa e Loris ed era nel cassetto dei desideri, insieme ad altri che purtroppo non sono riusciti a realizzare insieme. L’ingresso è gratuito, ma verranno accolte donazioni libere che saranno totalmente devolute all’associazione “Attive come prima Onlus” attiva sul territorio Milanese, il cui obiettivo è il miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici e dei loro famigliari. Isabella Minaudo Si, ma chi sono io???” “Come mi presento?” “Quanta importanza ha saperlo per chi guarda