'Dialogue with the Unseen', la mostra gratuita che mette in relazione Israele e Palestina

Si chiama Dialogue with the Unseen ed è la nuova mostra gratuita di Valerio Rocco Orlando. L'esposizione, che consiste in un’inedita videoinstallazione realizzata dall’artista, sarà visitabile al Mudec dal 7 giugno al 16 giugno e propone un suggestivo dialogo tra Israele e Palestina.

La videoinstallazione

"Dialogue with the Unseen (2014–2019), nella forma di una videoinstallazione a due canali, è un viaggio spirituale e un pellegrinaggio politico in Terra Santa, una sequenza di conversazioni in presa diretta tra due uomini e una donna palestinesi che, a partire da prospettive personali, condividono la propria esperienza del divino, della natura e della società", scrivono gli organizzatori.

Valerio Rocco Orlando mette in relazione le prospettive dell'attore mediorientale Saleh Bakri con due giovani autori palestinesi, il rapper Eisa Khalifa e la poetessa Asmaa Azaizeh. Le immagini proposte mostrano il deserto roccioso del Negev, ripreso dall'alto e da lontano, e il cratere di Maktesh Ramon. La traccia audio presenta invece dei dialoghi in arabo, sottotitolati in italiano, che pongono interrogativi e formulano possibili risposte.

"Il pubblico - si legge nella presentazione della mostra del Mudec - è invitato a muoversi nello spazio, a immergersi nel paesaggio e a confrontarsi con prospettive differenti che possano rimettere in discussione la propria considerazione del concetto di invisibilità". Dialogue with the Unseen, a cura di Alessandra Pioselli, racconta la nuova generazione che vive in Israele e Palestina riscrivendo la storia della guerra e dell'occupazione.