Ingresso gratuito alla mostra "Il meraviglioso mondo della natura" a Palazzo Reale

In occasione degli ultimi giorni di apertura della mostra “Il meraviglioso mondo della Natura. Una favola tra arte, mito e scienza”, che chiude domenica 14 luglio, Comune di Milano|Cultura e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE hanno deciso l’ingresso gratuito all’esposizione per tutta la giornata di venerdì 12 luglio, dalle ore 9.30 alle ore 19.30.

L'iniziativa

Questa iniziativa è possibile grazie al sostegno dell’Istituto Ganassini, storico marchio farmaceutico italiano che ha raccolto la sfida di riportare all’antico splendore le 23 tele del “Ciclo di Orfeo”, protagoniste dell’esposizione insieme ad altri capolavori come la Canestra di frutta di Caravaggio, contribuendo al loro restauro e offrendo al pubblico la possibilità di conoscere questa opera straordinaria, patrimonio delle raccolte civiche milanesi.



L’originale progetto espositivo, curato da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, è infatti centrato sulla ricostruzione del “Ciclo di Orfeo” secondo l’antico assetto e la verosimile sequenza originaria con cui si doveva presentare quando fu realizzato intorno al 1670 per Palazzo Visconti (poi diventato Lunati, poi Verri) in via Monte Napoleone. Le tele furono in seguito smontate per approdare nel 1877 a Palazzo Sormani, dove vennero adattate per essere allestite nella sala del Grechetto nei primissimi anni del Novecento.