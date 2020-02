'Questa non è arte', a Palazzo Isimbardi apre una mostra per aiutare i bambini del Kenya

La mostra solidale di Francesca Boffetti, intitolata Questa non è arte, inaugura il 12 febbraio alle 18 a Palazzo Isimbardi, in via Vivaio 1.

L’esposizione - visitabile fino al 14 febbraio – ha l’obiettivo di valorizzare l’impegno sociale a favore del riciclo della plastica e della salvaguardia dell’ambiente. Saranno esposte – oltre alle opere d’arte di Francesca Boffetti – anche fotografie di Cristiano Zabeo e Corrie Wingate e alcune opere realizzate con materiali di riciclo dai bambini del Centro Anidan

"Sensibilità ambientale, solidarietà, attenzione ai giovani, tutti questi temi toccano da vicino l’agenda della Città Metropolitana e colgono elementi importanti dello spirito milanese. La proposta di Anidan, già di valore, ha l’ulteriore merito di leggere questi temi in una chiave innovativa, attraverso il filo rosso di un linguaggio artistico originale". Queste le parole di Giorgio Mantoan, consigliere alle Politiche Giovanili che parteciperà all’inaugurazione.

Anidan è una piccola Ong internazionale fondata nel 2002 per aiutare l’infanzia più disagiata e vulnerabile del Kenya. Svolge la propria attività sull’isola di Lamu, dove ha costruito una Casa di Accoglienza che ospita più di 280 bambini orfani o vittime di abusi.