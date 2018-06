Mostra palazzo Pirelli: inferno 1914-1918

Il 12 giugno è stata inaugurata, presso lo Spazio Eventi del Consiglio Regionale della Lombardia, la mostra, a cura di Angelo Crespi, “Inferno 1914-1918” dell’artista milanese Tom Porta.

Il percorso espositivo porta gli spettatori a rivivere, a 100 anni dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale, i tragici momenti che hanno segnato i primi decenni del Novecento, offrendo una panoramica dei momenti di vita di trincea e di combattimento di tutte le forze in campo, del dramma umano e sociale che sconvolse un’intera generazione.



L’artista, diplomatosi Maestro d’Arte, intraprende ben presto una carriera di successo nell’illustrazione e nella fotografia che, negli anni, lo porta a entrare in importanti collezioni e in case d’asta, quali Sotheby's e Christie's, accedendo a pieno titolo nella classifica dei primi 100 artisti italiani.



La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 29 giugno con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì ore 9.30-12.30 e 13.30-17.30; il venerdì dalle 9.30 alle 13.00.