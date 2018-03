Mostra personale di Nagya Moussa

Galleria MaMo

Via Plinio,37 (cortile interno) Milano

presenta

Mostra personale

Nagya Moussa

Inaugurazione 10 Aprile 2018 ore 17,00 / 19,00

dal 10 al 24 Aprile

orari di apertura e chiusura giornalieri dalle 16,30 alle 19,30

per visitare la mostra tutti i giorni inviare una mail di conferma, indicando l’orario della visita.

galleriamamo@gmail.com



Nagya Moussa vive e opera a Milano, presenta alla MaMo un ciclo di dipinti di notevole valenza espressiva, da cui emerge un’ esigenza forte : l’ espressione pittorica intesa come cura dell’anima. Nagya racconta la sua storia personale attraverso un segno spesso, una grande matericità e forti cromatismi, un mondo carico di gioie e dolori. Un filo invisibile unisce la pittura alla sua funzione terapeutica e liberatoria, che permette all’ artista di confrontarsi con un linguaggio di tipo naïf, dove forme elementari sintetiche si coniugano tra astratto e figurativo. Dalla pittura di Nagya, emergono elementi fantastici realizzate attraverso composizioni pittoriche oniriche in cui s’intrecciano sogno e fantasia inoltre grandi campiture di colori intensi,si collegano allo stato d’animo, sensazioni che si rivelano attraverso l’ascolto della musica, complemento compositivo emblematico delle sue opere. La serie dei cuori sono caretterizzati da un segno forte che fa da contorno e rivela la volontà dell’ artista di proteggere il cuore e quindi i sentimenti, ponendo un limite invalicabile che traccia i confini, dove non tutti possono arrivare. Una pittura essenziale, dinamica e diversificata ispirata al Surrealismo, all’ Urban-art. riuscirà a donare allo spettatore una nuova attenzione per la vita, per i sentimenti travolgendolo in un girotondo di emozioni.