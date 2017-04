Vernissage mostra pittorica "Donne, visioni d'autore" e raccolta fondi fondazione Terre des hommes

Aurelio Alessandro Guerrini, in arte AGO, Accademico "Artis Templum", nasce a Roma, città eterna ispiratrice, il 13 Febbraio 1942. Terminata la guerra, che nonostante la tenerissima età AGO vive con consapevole maturità, inizia a "dipingere" la sua vita così come voleva viverla e da allora non si è mai fermato! Adolescente si trasferisce a Milano (dove tuttora risiede e crea) e studia presso l'Accademia di Brera.Una sperimentazione continua, la ricerca costante di nuove forme espressive, tecniche figurative, linee, cromatismi, sì da fornire sempre nuovi spunti di riflessione anche all'occhio del più distratto Osservatore, contraddistinguono la produzione dell'Autore. Definire la pittura di AGO potrebbe sembrare facile, poiché ad un'analisi superficiale appare evidente l'aspetto surrealista e simbolista dei suoi quadri. Ad un più attento esame però, ben più impegnata e complessa è la sua opera. Psicologia, sesso, alienazione, caratteristiche del mondo moderno si evidenziano nella scelta del colore e delle varie rappresentazioni. Simboli, le maschere, gli occhi ed i colori ….. E la DONNA, sempre, rappresenta la purezza. E' la vita, con tutta la sua gioia, il suo slancio e la sua creatività. Allestita (contestualmente alla settimana del Fuorisalone) in una location alternativa e non conforme al concept del design industriale (Bioforme, una falegnameria artistica/studio d'arte e spazio polifunzionale, che da sola meriterebbe una visita!), ubicata in zona strategica (tra l'Isola - melting pot, tra nuove tendenze e tradizione - e corso Sempione), la mostra dal titolo "DONNE, VISIONI D'AUTORE" si propone di introdurre il Visitatore nel mood creativo/emozionale dell'Artista, onirico ed astratto nella sua rappresentazione figurativa, concreto e spesso drammaticamente attuale concettualmente e nelle tematiche. Durante la serata evento di Sabato 08 Aprile, l'Autore accompagnerà i Presenti tra i meandri del percorso interpretativo delle opere esposte, fornendo il suo supporto, ma con la ferma consapevolezza che: "…. È l'interpretazione della mia emozione con la vostra chiave, che mi ricorda quanto la diversità sia un elemento fondamentale della nostra vita. Ognuno di voi vedrà qualcosa di diverso guardando una mia opera. Ciò che vedete nel quadro parla di me, ma soprattutto di voi" citazione AGO. In collaborazione con la Fondazione Terre Des Hommes Italia ONLUS, che sarà rappresentata dalla dr.ssa Sara Lopresto - Advocacy e Progetti Italia, il Maestro devolverà l'intero ricavato della vendita di una sua tela a sostegno della campagna INDIFESA (www.indifesa.org), promossa al fine di garantire alle bambine di tutto il mondo istruzione, salute, protezione da violenza, discriminazioni e abusi. Ciò al fine di ribadire con rinnovata forza, ancora una volta e se ancora ce ne fosse bisogno, che con la forza si devono difendere ed avallare solamente le giuste cause, i nobili ideali e le vere passioni. Last but not least: bollicine, finger food e acoustic live music, per allietare gli Ospiti!