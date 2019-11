Allo Studio Rospigliosi arriva la mostra "Pitture nel buio"

Pitture nel buio è una mostra di 4 dipinti ad olio e terre di Riccardo Paternò Castello e di Lorenzo Puglisi, allestita nella Dark Room dello Studio Rospigliosi in piazza Borromeo, nel cuore più profondo del centro storico di Milano.



E proprio dalla profondità degli abissi e dal nero più misterioso che appaiono le immagini di questa esposizione, due generi di pittura ispirata dalla tradizione del barocco e radicata nella pratica più essenziale del dipingere, con riferimenti storico/estetici che attingono al passato e con esiti, premesse ed intenzioni peculiari al percorso dei due artisti.



In questa sala immersa nell’oscurità per accogliere i lavori di Riccardo Paternò Castello, e di Lorenzo Puglisi, luce, buio e tradizione si mescolano e si confrontano, due visioni prendono corpo sulle tele e sulle tavole di pioppo, due percorsi si incontrano e si ambientano nella splendida cornice della Milano più antica: l’occasione per rinnovare il legame con il passato, le cui radici non possono che essere la base per i percorsi futuri.



Riccardo Paternò Castello nasce a Catania nel 1980, e svolge i suoi studi tra le accademie di Roma, Firenze, e Milano, dove vive e lavora.



Dal 2002 ad oggi il suo lavoro è stato esposto in molteplici spazi, tra questi, Area 35 Gallery a Milano, Chiesa di Santa Maria del Piliere a Palermo, Matisse Club art gallery a San Pietroburgo, Palazzo Borromeo a Milano.



Lorenzo Puglisi nasce nel 1971 a Biella e vive e lavora a Bologna.



Numerose le mostre personali e le partecipazioni a collettive in spazi pubblici e privati in Italia e all’estero, tra questi, il MUDEC di Milano, Villa Bardini a Firenze, il CAC La Traverse di Parigi, Il Pio Monte della Misericordia di Napoli, la Sagrestia del Bramante a Milano, la Cripta della St Pancras Church a Londra.



Negli ultimi anni la sua ricerca artistica si è focalizzata su grandi tele basate su capolavori del passato e filtrati dalla sua iconografia. Tra i progetti futuri una mostra con Omar Galliani al Latvian National Museum of Art di Riga (Lettonia) nel maggio del 2020 in collaborazione con la Galleria degli Uffizi di Firenze.





La mostra rimarrà aperta dal 27 novembre al 3 dicembre dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00