Linea e segno: il rapporto tra pittura e fotografia

MADE4ART di Milano presenta uno speciale progetto artistico di arte astratta incentrato sul rapporto tra pittura e fotografia. I due artisti protagonisti della bipersonale sono Guido Alimento, fotografo, e Fiorenza Bertelli, pittrice, selezionati dai Curatori di MADE4ART Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo per confrontarsi sullo stesso tema partendo da punti di vista, sensibilità e tecniche differenti in un incontro inedito in grado di generare risultati inaspettati. Entrambi da sempre impegnati in un lavoro di ricerca approfondita e coerente sul tema dell’astrazione, Alimento e Bertelli utilizzano le linee e i segni, ma anche il colore e la presenza materica, per indagare le immateriali sfumature dell’interiorità, partendo dal dato reale percepito, ma con la volontà di superare la rappresentazione oggettiva della realtà. Da questo punto di vista, l’indagine fotografica condotta da Guido Alimento sul legno di vecchie cabine da spiaggia corrose dalla salsedine, condotta per far emergere una pura valenza estetica da venature e lacerazioni create dalla casualità della natura, non è poi così lontana dalla sperimentazione che Fiorenza Bertelli porta avanti con le sue composizioni pittoriche, dove campiture e geometrie si sovrappongono per creare forme riconoscibili e suggerire profili architettonici. Ricordi, impressioni, ispirazioni che provengono dal mondo esterno, dagli elementi che compongono la realtà, vengono trascritti su carta fotografica e su tavola grazie alla pratica artistica per suggerire nuove interpretazioni. Linea e segno: tra pittura e fotografia, con data di inaugurazione lunedì 23 ottobre, rimarrà aperta al pubblico fino al 31 dello stesso mese. La nuova mostra di MADE4ART rientra nel percorso di indagine sull’arte astratta inaugurato con Visioni astratte. Nuove tendenze al femminile (marzo 2013) e portato avanti con le successive esposizioni Black&White. Astrazione negli opposti (maggio 2013), Explosion! colore astrazione emozione (ottobre 2013), Monochromes (febbraio 2014), Light & Shadow (settembre 2014), GREEN. arte uomo natura (novembre 2014), Primary colours (febbraio 2015), L’arte come energia per la vita (giugno 2015), le Rouge (dicembre 2015), Rouge / Noir (dicembre 2016). Linea e segno: tra pittura e fotografia Guido Alimento | Fiorenza Bertelli MADE4ART special art project 23 - 31 ottobre2017 Inaugurazione lunedì 23 ottobre, ore 18.30 Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19 MADE4ART Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo Via Voghera 14, 20144 Milano www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872