"From Source to Poem to Rhythm to Reader": fino all'8 ottobre all'Hangar Bicocca

Fino all'8 ottobre 2017 l'Hangar Bicocca ospiterà From Source to Poem to Rhythm to Reader, la personale di Rosa Barba che raccoglie quattordici delle sue opere, realizzate dal 2009 a oggi.

Il percorso espositivo include film, sculture cinetiche e interventi site specific. Rosa Barba, di origine siciliana e residente a Berlino, da anni utilizza il linguaggio del cinema e della scultura per esplorare il tema dei luoghi come archivi della memoria.