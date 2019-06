Un avvio “col botto” per l’inaugurazione dello Spazio espositivo Italia Liberty, in via Aosta 17, con una mostra fotografica sull’architettura Liberty. A riprova del fatto che è vincente scommettere su arte e cultura, un folto pubblico composto da esperti, ma anche da numerosi appassionati, ha apprezzato la possibilità di riassaporare attraverso gli scatti del giovane , ma valente fotografo Luigi Matteoni tanti scorci del patrimonio architettonico milanese di inizio ‘900. Una grande soddisfazione anche per il curatore della mostra e presidente di Italia Liberty, Andrea Speziali. In occasione dell’evento Speziali ha ricordato che lo Spazio ha un ricco calendario e ha dato appuntamento per l’Art Nouveau Week che si terrà dall’8 al 14 luglio. In occasione di questa manifestazione lo Spazio Italia Liberty accoglierà la mostra “SGUARDI. Il Novecento rivisitato nel segno di Elio Pastore”. Si tratterà di una serie di opere (dipinti a olio, disegni a matita e a carboncino) con ritratti femminili ispirati allo Stile Liberty. Pastore, che ha al suo attivo numerose personali e collettive sia in Italia che all’estero, ha iniziato il suo percorso artistico con l’arte digitale, ma negli anni più recenti si è riavvicinato all’utilizzo di tecniche più classiche, dando vita a opere di grande fascino e suggestione.





Elio Pastore

Nato a Torino, vive a Giaveno (TO).

Laureato in giurisprudenza, per oltre trent’anni si è occupato di grafica e di comunicazione presso una grande azienda.

Esordisce nel 1992 con opere di arte digitale e frattale. Successivamente realizza tecniche miste, incisioni laser su alluminio, e disegni e dipinti eseguiti con tecniche classiche. Negli ultimi anni ha realizzato un ciclo di ritratti e figure femminili ad olio e a matita, legati al periodo Liberty e alla Belle Epoque, ed una serie di opere digitali chiamata “Moving people” e dedicata alla spersonalizzazione dell’individuo nel contesto odierno.

Espone dal 1994 ed ha al suo attivo oltre 130 mostre fra personali e collettive, in gallerie e centri culturali in Italia e all’estero. Fra queste:

• International Digital Art Show a New York (2000)

• Mostra Internazionale "Eredità del simbolismo", Civica Galleria d'Arte Moderna "Bonzagni", Cento, 2007

• Premio speciale “Arte e tecnologia”, Concorso Internazionale "Italia Arte" 2009 (Villa Gualino, Torino)

• mostra "Suoni e luci del Piemonte", Opera di Damanhour (Egitto), 2010

• Mostra “La bellezza dei frattali”, Festival Internazionale della Scienza di Genova, 2012

• Personale “Perceptions suspendues”, Musée Sellier, Cogolin (Francia), 2015



Una sua opera è stata pubblicata sull’”Enciclopedia Treccani dei ragazzi” e oltre trenta suoi quadri sono già apparsi in copertina su libri, periodici e riviste.

Sue opere sono presenti nei seguenti luoghi:

• Sala consiliare del Comune di Avigliana (TO)

• Collezione permanente della Pinacoteca Civica “Francesco Tabusso”, Rubiana (TO)

• Collezione permanente della Civica Galleria d’Arte moderna “A.Bonzagni” di Cento (FE)

• Opera di Damanhur (Egitto)

• Sala Frassati del Santuario di Oropa (BI)

• Santuario dell’Indiritto di Coazze (TO)

• Antica Chiesa di S. Giacomo, Biella Piazzo

e in numerose collezioni private.

Gallery