Mostra personale "vietato non fotografare" Simone Angarano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Vincitore del prestigioso premio "The Look of the Year 2015", esporrà 15 opere il cui leitmotive è il tatuaggio. Tra le sue muse: la suicide girl italiana Ria E. Mac Carthy, la ballerina professionista Stella di Plastica, e la showgirl americana Justine Mattera. Dal 3 al 5 febbraio gli spazi del Mi.Co. - Milano Congressi ospiteranno la prima mostra personale del fotografo Simone Angarano, vincitore del prestigioso premio "The Look of the Year" 2015. La mostra si inserisce nell'ambito della manifestazione "Milano Tattoo Convention 2017" Attraverso le opere di Simone Angarano, 15 stampe che immortalano alcuni dei suoi scatti più significativi, la nobile Arte della fotografia si fonde con quella più antica dei Maestri tatuatori. Leitmotiv della personale sarà appunto il tatuaggio: moderna e originale espressione artistica focus della kermesse che quest'anno giunge alla sua 22esima edizione. Un percorso personale complesso che si snoda attraverso immagini di chiara ispirazione caravaggesca. Tra le sue muse: la suicide girl italiana Ria E. Mac Carthy (madrina della Milano Tattoo Convention), la ballerina professionista Stella di Plastica, e la showgirl americana Justine Mattera, di cui la personale ne mette in mostra alcuni irriverenti ritratti. Simone Angarano nasce il 20 ottobre 1976 a Milano. Figlio d'arte, di padre pittore e compositore di versi poetici, e di madre pittrice, a dodici anni ha scoperto la sua passione per l'Arte della fotografia e da allora non la ha mai abbandonata. Nel 2006 ha aperto il suo primo studio fotografico dal nome "Kf2", avviando la sua attività in altri quattro studi a Brescia, dove attualmente lavora e vive. Presso lo studio "Kf2", Angarano svolge la sua attività di fotografo e insegnante. Dal 2006 pubblica i suoi lavori su diverse riviste nel panorama internazionale. Nel 2015 vince il premio alla carriera nel concorso internazionale "The Look Of The Year". Nel corso degli anni hanno posato per lui diversi personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Orari venerdì: dalle ore 14 alle ore 23 sabato: dalle ore 12 alle ore 23 domenica: dalle ore 12 alle ore 20 Pagina Facebook: https://www.facebook.com/PhotoAngarano/?fref=ts Profilo Facebook: https://www.facebook.com/Simone.Fotografo?fref=ts Pagina Instagram: https://www.instagram.com/simone_angarano/

Gallery