Avrà luogo mercoledì 25 gennaio alle ore 19.00 presso l'Hosteria della Musica, in viale Fiori Chiari 24 a Milano, nel pieno cuore pulsante dell'artistica zona Brera, la collettiva di pittura "A spasso nell'Arte", curata dalla scrittrice ed esperta d'arte Marta Lock.

Saranno undici gli artisti di questo secondo appuntamento alla scoperta dei vari stili di pittura contemporanea, esposti in un luogo che accoglie non soltanto la clientela internazionale attratta dalla zona ma anche il pubblico che segue abitualmente la musica dal vivo, con cui ogni sera i titolari intrattengono i loro avventori.

La magia di associare due arti tanto simili per coinvolgimento emotivo come la pittura e la musica, genera anche l'opportunità per molte persone che non frequentano normalmente le gallerie d'arte di scoprire, appassionarsi e acquistare un dipinto. Protagonista della serata sarà l'arte nel senso più ampio del termine, appagamento dell'anima così come la buona cucina lo è del corpo, proprio per confermare la teoria che la nuova frontiera del vivere bene è la sinergia, tra persone, tra le arti, tra le contaminazioni di settori diversi dell'intrattenimento.

L'Hosteria della Musica è già da anni una certezza e un punto di riferimento, sia per gli abitanti della zona sia per i turisti che ne apprezzano la bellezza dell'arredamento quanto la ricchezza e la qualità dei piatti sul menù. I pittori su cui verrà puntato il focus durante l'appuntamento del 25 gennaio all'Hosteria della Musica saranno: Alda Nicali, Carmen Dragone, Cristiana Zamboni, Dario Pontremoli, Donatella Murru, Mario Finizio, Olga Potyomkina, Olivia Bassetti, Patrizia Riccardo, Roberta Testolin, Stefania Cavalcante.

L'ingresso al vernissage con aperitivo sarà di 10 euro a persona e comprenderà un buffet di assaggi e una consumazione; l'apertura della mostra sarà seguita, alle ore 21.00, da un concerto di musica jazz/blues.

