'Storie milanesi', 180 anni di vita, musica e teatro in mostra gratis alla Scala

Si intitola 'Nei palchi della Scala - Storie milanesi' la mostra gratuita che dall'8 novembre al 30 maggio sarà visitabile nel Museo Teatrale alla Scala.

Il percorso espositivo, a cura di Pier Luigi Pizzi con la consulenza scientifica di Franco Pulcini, include ritratti, fotografie, abiti e ricostruzioni di ambienti per raccontare 180 anni di vita, musica del teatro. Un focus viene dedicato anche agli aspetti sociali e umani della Scala, come centro della vita cittadina. Ad aspettare i visitatori anche decenni di fasti e curiosità.

La mostra si inserisce all'interno di un progetto di ricerca condotta da studenti e diplomati del Conservatorio selezionati mediante un bando per borse di ricerca, con il controllo scientifico di Pinuccia Carrer, docente di discipline musicologiche dell’Istituto, di Antonio Schilirò quale ideatore del progetto ed esperto esterno e di Massimo Gentili Tedeschi per la Biblioteca Braidense. La ricerca ricostruisce tutti i proprietari del Teatro alla Scala ripercorrendo la storia di grandi famiglie milanesi come i Litta, i Visconti e i Belgiojoso, di patrioti come Federico Confalonieri e Silvio Pellico e di letterati quali Stendhal a Foscolo, da Parini a Manzoni.