Mostra the glorious nothing (prologue) di Raul Gabriel

La libertà è per Gabriel come un trauma gioioso, che rivela i nuovi percorsi della sua sperimentazione. Da qui nascono i polistiroli come "luce abbagliante "dice l'artista. Nelle grigie giornate londinesi dello studio di bow church, tra le gang afroasiatiche, la muffa e le verdure vietnamite andate a male, nascono i Polistiroli da builders, arrivati con un camion da muratori, improbabili anche per essere nascosti nella coibentazione di un soffitto, enormi e fuori scala per lo spazio dello studio dove sembrano compressi sul punto di esplodere vengono corrosi con colla epossidica e una versione di nitroglicerina simile alla kriptonite; sicuramente mortale, ma meravigliosamente acida. I polistiroli, complici i solventi e la magnifica puzza di Londra, ricordano le putrefazioni che cercava Soutine nei suoi quarti di bue andati a male per settimane. Sono l'immagine perfetta di come quel nulla assoluto rivela la purezza dello sporco che è ciò che ci tiene in vita e che aspetta il suo riscatto in una trasfigurazione mai compiuta. La loro natura oscilla costantemente tra le pieghe della decomposizione che tende al sublime e fa emergere potentemente la "Gloria del nulla", ovvero di ciò che è perfettamente concreto ma relegato dalla percezione comune. Il Nulla scartato dalle categorie accettabili mostra la sua Gloria. Raul Gabriel presenta i suoi polistiroli all'interno dello spazio del teatro PACTA. dei Teatri salone via Dini , teatro di nuovissima apertura sula scena milanese. L'artista interviene anche sul muro perimetrale del teatro con un'opera permanente che verrà iniziata contestualmente alla mostra e conclusa in primavera. All'interno dei giorni di mostra, il 17 Febbraio, si svolgerà una serata di live performance come pensiero congiunto tra arte e musica con l'oboista Simone Toni, nome di fama internazionale che suona un oboe d'avorio. Il progetto è commentato da un testo critico del Prof. Elio Franzini Professore Ordinario e Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi di Milano che scrive : "Le opere di Gabriel sono arte che fa pensare. Un pensiero non astratto, che, al tempo stesso incide sulle materie e mostra la sua capacità di abitare una pluralità di luoghi, inaugurando sempre nuovi circuiti di comunicazione simbolica.(…) Gabriel inaugura uno spazio ribelle dove il corpo esce dai suoi confini e si trasfigura in una forma che ha sempre in sé la dinamica di una forza. E un'incredibile innocenza." TITOLO The Glorious Nothing (prologue) 16 -19 Febbraio 2017 In collaborazione con PACTA dei Teatri Presso www.pacta.org Presso PACTA dei Teatri Salone Via Ulisse Dini, 7 Milano Progetto sostenuto da Navigando Turismo e Cultura www.navigando.it Inaugurazione: 15 Febbraio 2017 ore 18.30 Orari: 15 Febbraio opening 18.30 Giovedì/ sabato dalle 17.00 alle 20.00 Venerdì 17 live performance musicale con Simone Toni dalle 21.00 Domenica 19 dalle 16.00 alle 19.00 Ingresso libero Informazioni: Telefono: +39 02 84140208 Fax: +39 02 22228928 Mob. +39 34243871906 www.rivolidue.org info@rivolidue.org Fondazione Rivoli2 La Fondazione Rivoli2 nasce nel 2013 con lo scopo di promuovere, documentare e sperimentare, nell'ambito delle realtà culturali, il percorso di giovani artisti e curatori e far conoscere attraverso i loro progetti il lavoro di ricerca offrendo la possibilità di entrare in relazione con le diverse rappresentanze del mondo dell'arte e con il pubblico. La Fondazione Rivoli2 è sostenuta da Navigando Turismo e Cultura. Raul Gabriel è nato nei sobborghi di Buenos Aires. Vive e lavora tra Londra e Milano. Dopo un periodo dedicato alla sperimentazione in musica ed un lungo viaggio a SantaFe de Bogotà, alla fine del 1998 si converte alle arti visive che lo portano a Milano poi a Londra, dove in pochi anni gli vengono dedicate numerose mostre pubbliche e private. Raul Gabriel rimane un artista underground che segue un percorso sempre alternativo ai circuiti tradizionali.