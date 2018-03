“Torbjørn Rødland: The Touch That Made You”: dal 5 aprile al 20 agosto all'Osservatorio Prada

Torbjørn Rødland: The Touch That Made You sarà in mostra all'Osservatorio di Fondazione Prada dal 5 aprile al 20 agosto.

L'esposizione, a cura di Hans Ulrich Obrist e Amira Gad, e inizialmente ideata da Serpentine Galleries a Londra, raccoglie oltre 40 opere fotografiche e tre video realizzati tra il 1999 e il 2016 dall’artista norvegese Torbjørn Rødland.

Il fotografo lavoro con la tecnica analogica e crea delle messe in scena curate e preciste. "Nel suo processo creativo convivono quindi una dimensione di controllo che esercita sulle persone e sugli oggetti all’interno del set e una componente di sorpresa e imprevedibilità, in quanto il risultato finale dei suoi sforzi è visibile solo quando l’immagine è sviluppata e stampata su carta fotografica", scrivono gli organizzatori.

Lo spettatore davanti agli scatti di Rødland prova emozioni ambivalenti di attrazione e repulsione, intimità ed estraneità rispetto ai soggetti rappresentati. Il tema centrale dell'opera del fotografo è il contrasto: tra materiali, tra condizioni fisiche o tra aspetti esteriori.