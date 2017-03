Transformers Art al Museo della Scienza e della Tecnologia: fino al 1 maggio 2017

Ispirate ai celebri Transformers, alieni robotici che diventano mezzi di trasporto, le gigantesche creazioni dell’artista montenegrino Danilo Baletic invaderanno pacificamente il Museo. Prima tappa di un tour mondiale, che apre nei giorni del Carnevale ambrosiano da venerdì 3 marzo a lunedì 1 maggio 2017, la mostra Transformers Art, promossa da Baha Fine Art, sarà visibile al pubblico del Museo. Le imponenti sculture metalliche sono realizzate dall’artista con materiali recuperati nelle discariche, con l’intento di attirare l’attenzione sul tema dei rifiuti come risorsa.

Per il Museo si tratta di una nuova occasione per mettersi in gioco portando nei propri spazi un’esposizione che rende l’esperienza di visita più curiosa e originale. I transformers di Baletic stimolano l’attenzione e l’immaginario su molti temi affrontati dal Museo: dalla sostenibilità alla robotica, dal rapporto uomo-macchina al riutilizzo creativo dei materiali. Dopo Milano, il progetto Transformers Art sarà in Danimarca e a Londra e poi viaggerà dall’Europa all’Asia passando per gli Stati Uniti.

L'autore, Danilo Baletic, è nato a Titograd nel 1992, ed è attualmente studente della facoltà delle arti presso UDG (Università Donja Gorica). Ha ottenuto il titolo di campione dei Balcani ed europeo nel karate. Essendo un fan di fumetti e Counter-Strike, ha sviluppato un forte interesse e una passione per i giocattoli che si trasformano da automobili in guerrieri, ovvero come nel celebre fumetto Transformers. Nel 2012, Danilo ha creato il suo primo Transformers Art con rifiuti metallici. Nel corso degli anni ha prodotto un totale di dieci robot giganti. Altri cinque robot sono in fase di realizzazione. Tra di essi anche Megatron, la scultura attualmente più alta costruita da un artista vivente.