Mostra Transiti ininterrotti

La mostra dal titolo "Transiti ininterrotti" presenta opere recenti su carta e tela dei due giovani artisti Zuzana Pernicova (1987, Brno, Repubblica Ceca) e Giacomo Modolo (1988, Vicenza). Il tema che li accomuna è il passaggio attraverso i luoghi della mente senza soste, senza interruzioni. Quella di Giacomo è la ricerca continua del confronto con la memoria collettiva, esplora la storia, i protagonisti, i luoghi, mentre quella di Zuzana è l'inquieto viaggio nella memoria intima, personale. Per entrambi vi è la necessità di scavare nella mente per tirar fuori prese di coscienza, che sfociano nella materia pittorica in una rappresentazione senza tempo, sospesa. La mostra nasce da queste considerazioni intorno al lavoro dei due giovani artisti entrambi finalisti del Premio Biennale Carlo Bonatto Minella - Art Prize CBM. Giacomo Modolo lo è stato nella seconda edizione, con Presidente Vittorio Sgarbi e Zuzana Pernicova è stata scelta da una giuria internazionale tra i quaranta finalisti della terza edizione. Mostra a cura di Karin Reisová e Hana Křenková Inaugurazione mostra: giovedì 2 febbraio ore 18,30 Organizzazione: Associazione Culturale Areacreativa42 Casa Toesca via Ivrea, 42 - RIVAROLO Can.se (Torino) Italia tel. +39 335 1227609