Valelapena. Storie di riscatto dal carcere: la mostra fotografica gratis a Palazzo Lombardia

Si intitola 'Valelapena. Storie di riscatto dal carcere d’Alba' la mostra fotografica gratuita visitabile a Palazzo Lombardia dal 7 al 15 novembre. Ad aspettare il pubblico un racconto per immagini dell’omonimo progetto di agricoltura sociale che, dal 2006 a oggi, ha permesso a decine di detenuti di imparare un mestiere agricolo e trasformarlo in un lavoro concreto una volta terminato il periodo di detenzione.

“L’agricoltura ha uno straordinario ruolo sociale e questo progetto lo testimonia - ha detto l'assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi in occasione della presentazione dell'esposizione -. Regione Lombardia sta lavorando e investendo risorse per promuovere questo connubio vincente. A livello regionale abbiamo 24 fattorie sociali iscritte al nostro registro. Sono aziende agricole che offrono forme alternative di welfare partecipativo".

Il progetto Valelapena promuove ogni anno un percorso di formazione dedicato a 15/16 detenuti prossimi alla scarcerazione per permettere loro di apprendere le tecniche di coltivazione della vite e di produzione del vino, acquisendo così una conoscenza che permetterà loro, una volta scontata la pena, di avere una professionalità spendibile all’esterno. Il nome del progetto e del vino vinificato dai ragazzi dell’ultimo anno della Scuola Enologica di Alba scaturisce proprio dall’idea che nulla “vale” come la possibilità di scontare la pena preparando letteralmente il terreno per il proprio riscatto sociale.