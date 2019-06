Milano ri-scopre l'artista romano rui protagonista di vie storiche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Apprezzo il principio di responsabilità pubblica dei proprietari dell'Hotel Milano Castello, i Fratelli Figliola, che nello svolgimento di un'attività economica privata, offrono al contempo un servizio alla città, esponendo una permanente dello scultore Romano Rui, artista profondamente legato a Milano". L'assessore alla cultura prof. Filippo Del Corno, intervenuto mercoledì 5 Giugno alla inaugurazione del nuovo Art Hotel Milano Castello, ha così sottolineato il valore della scelta di arredare la zona lobby e il giardino interno dell'albergo di via San Tomaso 2, inaspettata oasi di pace, bellezza e silenzio nel cuore di Milano, con le opere dell'insigne scultore messe a disposizione dall'attuale proprietario e conservatore Prof. Raoul Pieri. Morto prematuramente nel 1972, Rui è presente con le sue sculture su numerosi palazzi storici come in tante chiese e musei, ma da alcuni decenni sulla sua figura e la sua eredità culturale era calato il silenzio. "In un'epoca spinta verso l'innovazione - ha sottolineato il proprietario collezionista - ri-scoprire da dove veniamo è fondamentale. E non servono molte parole, perché la realtà con tutta la sua forza, è qui tra noi. All'Hotel Milano Castello sono collocati 29 pezzi unici, 5 pannelli di metallo smaltati a grande fuoco e poi sculture in pietra di Vicenza, in bronzo e in legno. Sono opere datate dal 1946 al 1977, che coprono quindi quasi tutto l'arco temporale della creatività di Rui e segnano un continuum con quelle che adornano tanti palazzi in città, a partire dalla scultura in alluminio “San Babila e i milanesi” del 1955, situata su un palazzo nell’omonima piazza, all'angolo con Corso Vittorio Emanuele, quelle in via Pietro Verri 5 (le bellissime sculture ai due lati dell'ingresso), e i pannelli scultorei in via Meravigli di fronte alla Camera di Commercio o i cancelli della Clinica Pio X." Da qui la proposta della Presidente delle Guide turistiche di Milano Dott.ssa Valeria Gerli che ha annunciato: "La Milano di Romano Rui sarà un nuovo tour che le guide turistiche potranno proporre agli stranieri ma anche ai cittadini, tra l’esterno - con le sue opere visibili camminando per le strade- e l’interno - visitando questa collezione privata. La città ha bisogno di itinerari turistico-culturali come questo, per differenziare l’offerta e soddisfare visitatori che hanno conoscenze ed interessi molto diversi fra di loro. Grazie quindi al contributo dei privati!” "L'intera collezione di Romano Rui comprende 300 capolavori e un po' per volta le esporrò tutte all'Hotel Milano Castello, - ha dichiarato il prof. Pieri -, la prima sede che in 42 anni, dalla morte dell'artista, mi è parsa magicamente congeniale per una rassegna di questo genere". Applausi ripetuti ai proprietari Alfonso e Roberto Figliola, ideatori della formula di questa nuova arte italiana dell'accoglienza, che risponde alle vere esigenze di comfort del viaggiatore contemporaneo: semplicità, spazio (34 camere di 20 e oltre metri quadri), comodità, cultura. Incantati i clienti, al 70% di provenienza internazionale e business. Lo stabile dell'albergo è un palazzo storico, la ex casa del clero, sapientemente ristrutturato dall'architetto Gabriele Pozzi, che ha curato anche gli arredi. Le 4 suite offrono camera matrimoniale e zona living con divano letto per 2 ospiti. Le due suite al piano terra sono dotate di giardino dedicato, mentre le due al terzo piano godono di una terrazza privata di 40 mq. Una suite al piano terra e una al terzo piano sono dotate di vasca idromassaggio Jacuzzi. E non manca al piano inferiore dell'hotel una palestra attrezzata Tecnogym raggiungibile tramite il moderno e luminoso ascensore. Sistemi di domotica assicurano la regolazione dei consumi energetici. I servizi: oltre alla reception h 24 e al giardino interno, si hanno a disposizione, al piano terreno, il bar e la zona relax per i momenti di pausa, e la sala colazioni. Il personale è multilingue (anche arabo). La prima colazione è a base di prodotti bio tradizionali italiani, frutta fresca anche orientale e appena sfornati anche il pane la pasticceria; menu dietetici per vegani, vegetariani e diabetici. Colazione internazionale o italiana tradizionale. Ogni giorno dalle 18 alle 21 aperitivo gratuito per gli ospiti, da sorseggiare magari seduti in giardino, durante i lunghi mesi caldi. ROMANO RUI www.romanorui.com "Coltivatissimo spirito, ricco di felici umori narrativi", così il prof. Dino Formaggio introduce Romano Rui nell'antologica del 1963, definendolo "squisito ceramista e fastoso smaltatore di metalli", oltre che scultore. Nato a Sarone di Caneva, in provincia di Udine, il 7 Dicembre 1915, Rui, dopo l'apprendimento 'in bottega' e al seguito di Leone Lodi, si diplomò all'Accademia di Brera ed ebbe come maestro di scultura Francesco Messina. Poi la storia stilistico-tecnica di Rui è la storia dell'evolversi di una 'artisticità viva e operante". "Più che all'avventura come metodo - infatti, egli- preferisce l'impegno certo ed antico del mestiere", scrive Formaggio, e al "far nuovo il far bene", "l'apprendere e affinato eseguire", l'attenzione al potere significativo del mezzo tecnico usato". Una direzione del tutto controcorrente per l'epoca. L' "amore fatto di delicatezza e di scienza è il cuore della sua ricerca". Il Prof. Raoul Pieri, critico d'arte specializzato nel periodo rinascimentale e con un importante studio di restauro a Milano fino al 1996, per motivi del tutto biografici è dal 1983 il collezionista proprietario unico delle opere di Rui, di cui fu amico, e ne ha curato la mostra permanente all'Hotel Milano Castello di via S. Tomaso 2, dove ha collocato una selezione delle migliori creazioni da lui conservate, 29 in tutto, con il criterio della "efficacia emozionale". La selezione che il Prof. Pieri ha messo a disposizione del pubblico "trova negli spazi dell'albergo una ideale sistemazione in grado di dar vita a sinergie di valore". Si tratta di 5 pannelli di metallo smaltati a grande fuoco i cui soggetti alla Brancusi o Peynet, ma in movimento, sono un inno alla gioventù e alla voglia di vivere "sintetizzando perfettamente l'augurio agli ospiti di una felice esperienza di viaggio". Le sculture sono in pietra di Vicenza, in bronzo e in legno, datate dal 1946 al 1977, anno della prematura morte dell'artista, quindi sono particolarmente significative anche del suo lascito culturale; le misure sono varie e di grandi dimensioni. Dichiara il Prof. Pieri: "Ho voluto inserire opere che risultassero ben visibili dall'interno dell'albergo. Alcune sono su basi orientabili secondo la luce. Nell'insieme sono opere di gran pregio. Romano è morto senza lasciare nulla di scritto sul suo pensiero, preferendo sempre il fare” Rui, nonostante le origini friulane, visse a Milano, si nutrì dello spirito laborioso meneghino, interagì costantemente con le sue istituzioni sacre e laiche (cuoceva alla 'mitica' fornace Curti sui Navigli!) e molto si lasciò ispirare da questa città dove se non si parla di lui da decenni, sono le opere a farne fedele e imperitura memoria, a partire dalla scultura in alluminio “San Babila e i milanesi” del 1955 situata su un palazzo nell’omonima piazza, all'angolo con Corso Vittorio Emanuele, quelle in via Pietro Verri 5 (le bellissime sculture ai due lati dell'ingresso), e i pannelli scultorei in via Meravigli di fronte alla Camera di Commercio o i cancelli della Clinica Pio X. Non a caso alla Biblioteca comunale centrale di Milano, nell'atrio dello schedario generale, c'è un suo grande pannello in ceramica che rappresenta Sant'Ambrogio e la cultura milanese. E nel 1957 Rui celebrò Milano anche con uno sbalzo in rame, 86x118 cm, che rappresenta Una famiglia e Milano con la Torre Velasca. Numerosi i soggetti religiosi realizzati per i luoghi di culto. Per la Chiesa di San Gottardo in Corte, scolpì in rame argentato la Madonna dei dispersi, dedicata ai soldati caduti nella campagna di Russia e a quelli di ogni guerra. Nella chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, si trova un grande crocefisso pensile di legno intagliato. Altre sue sculture a Milano sono nella Chiesa di San Francesco di Sales. A Cucciago, nella parrocchiale dei SS. Gervaso e Protaso, si ammira la grande pala bianca, in pietra di Vicenza lavorata a scalpello e la mensa dell'altare. E molto altro. Rui fu infatti artista prolifico, lavorando con vari materiali: bronzo, ceramica, marmo, resine sintetiche, legno, rame ed altri metalli, sempre per il piacere di una continua esplorazione della materia. Collaborò con diversi architetti tra i quali Giò Ponti, con il quale realizzò i famosi pannelli per le navi da crociera Andrea Doria e Raffaello e vari arredi degli edifici da lui progettati, come la Villa Planchart, a Caracas. Romano Rui insegnò Tecnologia della scultura al Liceo Artistico di Brera e al Politecnico di Milano fu assistente di Plastica Ornamentale presso la facoltà di Architettura, dove nel 1961 ottenne la libera docenza. Tra i suoi allievi, Alfredo Mazzotta. Hanno scritto di Rui critici come De Grada e Mascherpa e intellettuali come Dino Buzzati; numerose le mostre in Italia e all'estero, ha esposto in quattro Triennali, oggi è in vari musei, compresa la Galleria d'arte Moderna di Milano (Ritratto di Giuliana del 1940, e due altorilievi). Morì il 23 Agosto 1977 a 62 anni. "Era simpaticissimo", ricorda il Prof. Pieri.